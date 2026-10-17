Bonuzar - Olov-olov

Bonuzar — Olov-olov
Ijrochi: Bonuzar
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1
Hajmi: 4.05 MB
Davomiyligi: 02:11
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 17-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Olov-olov» — Bonuzar ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:11, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 17-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 marta tinglangan. Bonuzar ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Stories», «Aylandi boshim», «Voz kechding». Bu Bonuzarning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Bonuzar - Olov-olov qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00