Mashxurbek Yuldashev - Ey zamon

Mashxurbek Yuldashev — Ey zamon
Ijrochi: Mashxurbek Yuldashev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.24 MB
Davomiyligi: 03:23
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 17-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ey zamon» qo'shig'ini Mashxurbek Yuldashev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:23, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 17-oktabrda qo'shilgan. Mashxurbek Yuldashev ijrosida saytda jami 37 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Chin do`stimdan ayirmagin Allohim», «Onam», «Xatoni sen qildingmi yo men». Bu Mashxurbek Yuldashevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Mashxurbek Yuldashev - Ey zamon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00