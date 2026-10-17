Mashxurbek Yuldashev - Ey zamon
|Ijrochi:
|Mashxurbek Yuldashev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.24 MB
|Davomiyligi:
|03:23
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|17-10-2026
Qo'shiq haqida
«Ey zamon» qo'shig'ini Mashxurbek Yuldashev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:23, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 17-oktabrda qo'shilgan. Mashxurbek Yuldashev ijrosida saytda jami 37 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Chin do`stimdan ayirmagin Allohim», «Onam», «Xatoni sen qildingmi yo men». Bu Mashxurbek Yuldashevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Mashxurbek Yuldashev - Ey zamon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.