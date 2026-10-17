Shuhratxon Muhammadxonov - Baxtli bo'lamiz

Shuhratxon Muhammadxonov — Baxtli bo'lamiz
Ijrochi: Shuhratxon Muhammadxonov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.95 MB
Davomiyligi: 04:19
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 17-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Baxtli bo'lamiz» qo'shig'ini Shuhratxon Muhammadxonov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:19, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 17-oktabrda qo'shilgan. Shuhratxon Muhammadxonov ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ustozlar», «Jonajon O'zbekiston», «Kelma dilozor». Bu Shuhratxon Muhammadxonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Shuhratxon Muhammadxonov - Baxtli bo'lamiz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00