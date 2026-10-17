Shuhratxon Muhammadxonov - Baxtli bo'lamiz
|Ijrochi:
|Shuhratxon Muhammadxonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.95 MB
|Davomiyligi:
|04:19
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|17-10-2026
Qo'shiq haqida
«Baxtli bo'lamiz» qo'shig'ini Shuhratxon Muhammadxonov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:19, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 17-oktabrda qo'shilgan. Shuhratxon Muhammadxonov ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ustozlar», «Jonajon O'zbekiston», «Kelma dilozor». Bu Shuhratxon Muhammadxonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Shuhratxon Muhammadxonov - Baxtli bo'lamiz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.