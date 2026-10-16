Bojalar guruhi - Achchiq hayot
|Ijrochi:
|Bojalar guruhi
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1
|Hajmi:
|7.23 MB
|Davomiyligi:
|03:56
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|16-10-2026
Qo'shiq haqida
Bojalar guruhining «Achchiq hayot» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:56, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 marta tinglangan. Bu Bojalar guruhining saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Bojalar guruhi - Achchiq hayot qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.