Tolib To'xtasinov - Jayranim

Tolib To'xtasinov — Jayranim
Ijrochi: Tolib To'xtasinov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.57 MB
Davomiyligi: 03:01
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 15-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Jayranim» qo'shig'ini Tolib To'xtasinov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:01, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 15-noyabrda qo'shilgan. Tolib To'xtasinov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Aytaman», «Hop-Hop», «Dadajonim». Bu Tolib To'xtasinovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Tolib To'xtasinov - Jayranim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00