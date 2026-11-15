Tolib To'xtasinov - Jayranim
|Ijrochi:
|Tolib To'xtasinov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.57 MB
|Davomiyligi:
|03:01
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|15-11-2026
Qo'shiq haqida
«Jayranim» qo'shig'ini Tolib To'xtasinov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:01, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 15-noyabrda qo'shilgan. Tolib To'xtasinov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Aytaman», «Hop-Hop», «Dadajonim». Bu Tolib To'xtasinovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Tolib To'xtasinov - Jayranim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.