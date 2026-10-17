Guljahon - Peshta (cover Xamdam Sobirov)

Guljahon — Peshta (cover Xamdam Sobirov)
Ijrochi: Guljahon
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 3
Hajmi: 5.32 MB
Davomiyligi: 02:53
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 17-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Peshta (cover Xamdam Sobirov)» (kover versiya) qo'shig'ini Guljahon ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:53, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 17-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 marta tinglangan. Guljahon ijrosida saytda jami 23 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Chorbogi Bolo (Cover 2022)», «Hep Mi Ben (Cover 2022)», «Janze (cover)». Bu Guljahonning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Guljahon - Peshta (cover Xamdam Sobirov) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00