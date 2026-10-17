Guljahon - Peshta (cover Xamdam Sobirov)
|Ijrochi:
|Guljahon
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|3
|Hajmi:
|5.32 MB
|Davomiyligi:
|02:53
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|17-10-2026
Qo'shiq haqida
«Peshta (cover Xamdam Sobirov)» (kover versiya) qo'shig'ini Guljahon ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:53, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 17-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 marta tinglangan. Guljahon ijrosida saytda jami 23 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Chorbogi Bolo (Cover 2022)», «Hep Mi Ben (Cover 2022)», «Janze (cover)». Bu Guljahonning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Guljahon - Peshta (cover Xamdam Sobirov) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.