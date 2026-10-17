Sanjar Sadriy - Maysara
|Ijrochi:
|Sanjar Sadriy
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.01 MB
|Davomiyligi:
|02:43
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|17-10-2026
Qo'shiq haqida
«Maysara» qo'shig'ini Sanjar Sadriy ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:43, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 17-oktabrda qo'shilgan. Sanjar Sadriy ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Eslaganmisan», «Dil xasta», «Akam (xotira)». Bu Sanjar Sadriyning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Sanjar Sadriy - Maysara qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.