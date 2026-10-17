Sanjar Sadriy - Maysara

Sanjar Sadriy — Maysara
Ijrochi: Sanjar Sadriy
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.01 MB
Davomiyligi: 02:43
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 17-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Maysara» qo'shig'ini Sanjar Sadriy ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:43, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 17-oktabrda qo'shilgan. Sanjar Sadriy ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Eslaganmisan», «Dil xasta», «Akam (xotira)». Bu Sanjar Sadriyning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Sanjar Sadriy - Maysara qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00