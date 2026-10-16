Shokir - O'zingda bo'l

Shokir — O'zingda bo'l
Ijrochi: Shokir
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.12 MB
Davomiyligi: 02:46
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 16-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«O'zingda bo'l» qo'shig'ini Shokir ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:46, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-oktabrda qo'shilgan. Shokir ijrosida saytda jami 39 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «FREESTYLE 2», «Yaxshi Bolla», «SOQQA». Bu Shokirning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Shokir - O'zingda bo'l qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00