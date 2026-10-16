Shokir - O'zingda bo'l
|Ijrochi:
|Shokir
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.12 MB
|Davomiyligi:
|02:46
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|16-10-2026
Qo'shiq haqida
«O'zingda bo'l» qo'shig'ini Shokir ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:46, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-oktabrda qo'shilgan. Shokir ijrosida saytda jami 39 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «FREESTYLE 2», «Yaxshi Bolla», «SOQQA». Bu Shokirning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Shokir - O'zingda bo'l qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.