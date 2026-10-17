Muhammadziyo Anvarov - Mayxo'r (jonli ijro)

Muhammadziyo Anvarov — Mayxo'r (jonli ijro)
Ijrochi: Muhammadziyo Anvarov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 11.05 MB
Davomiyligi: 06:01
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 17-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Mayxo'r (jonli ijro)» — Muhammadziyo Anvarov ijrosidagi jonli ijro. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 6:01, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 17-oktabrda qo'shilgan. Muhammadziyo Anvarov ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Bir so'mi yo'q boyvachcha», «Jon olsa Allohga qaytaman bir kun», «Eslaysanmi bilmadim yo yodinga kelmadim». Bu Muhammadziyo Anvarovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Muhammadziyo Anvarov - Mayxo'r (jonli ijro) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00