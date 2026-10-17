Muhammadziyo Anvarov - Mayxo'r (jonli ijro)
|Ijrochi:
|Muhammadziyo Anvarov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|11.05 MB
|Davomiyligi:
|06:01
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|17-10-2026
Qo'shiq haqida
«Mayxo'r (jonli ijro)» — Muhammadziyo Anvarov ijrosidagi jonli ijro. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 6:01, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 17-oktabrda qo'shilgan. Muhammadziyo Anvarov ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Bir so'mi yo'q boyvachcha», «Jon olsa Allohga qaytaman bir kun», «Eslaysanmi bilmadim yo yodinga kelmadim». Bu Muhammadziyo Anvarovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Muhammadziyo Anvarov - Mayxo'r (jonli ijro) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.