Davlatbek Niyozov - Aziz odamlar
|Ijrochi:
|Davlatbek Niyozov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|11.81 MB
|Davomiyligi:
|06:26
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|16-10-2026
Qo'shiq haqida
«Aziz odamlar» qo'shig'ini Davlatbek Niyozov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 6:26, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-oktabrda qo'shilgan. Davlatbek Niyozov ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Do'stim emassiz», «Soxtalashib ketdi», «Hayot ekan». Bu Davlatbek Niyozovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Davlatbek Niyozov - Aziz odamlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.