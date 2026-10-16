XON - Yona-yona

XON — Yona-yona
Ijrochi: XON
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 4.61 MB
Davomiyligi: 02:30
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 16-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

XONning «Yona-yona» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:30, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-oktabrda qo'shilgan. XON ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sansiz», «San manikimas», «Habibi». Bu XONning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

XON - Yona-yona qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00