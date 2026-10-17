Doxxim - Paxta Ishi
|Ijrochi:
|Doxxim
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.33 MB
|Davomiyligi:
|03:59
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|17-10-2026
Qo'shiq haqida
Doxximning «Paxta Ishi» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:59, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 17-oktabrda qo'shilgan. Doxxim ijrosida saytda jami 57 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sevaman hamon», «Chiroyligim Gulim.», «Kechiring Ona». Bu Doxximning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Doxxim - Paxta Ishi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.