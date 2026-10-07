Yorqinxo'ja Umarov - Asalim

Yorqinxo'ja Umarov — Asalim
Ijrochi: Yorqinxo'ja Umarov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.41 MB
Davomiyligi: 03:29
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 07-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Asalim» qo'shig'ini Yorqinxo'ja Umarov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:29, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 7-oktabrda qo'shilgan. Yorqinxo'ja Umarov ijrosida saytda jami 56 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Esingdami yom yom yomgir tomchilari», «Million millionlar ichida topganim», «Qizim». Bu Yorqinxo'ja Umarovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Yorqinxo'ja Umarov - Asalim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00