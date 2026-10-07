Yorqinxo'ja Umarov - Asalim
|Ijrochi:
|Yorqinxo'ja Umarov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.41 MB
|Davomiyligi:
|03:29
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|07-10-2026
Qo'shiq haqida
«Asalim» qo'shig'ini Yorqinxo'ja Umarov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:29, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 7-oktabrda qo'shilgan. Yorqinxo'ja Umarov ijrosida saytda jami 56 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Esingdami yom yom yomgir tomchilari», «Million millionlar ichida topganim», «Qizim». Bu Yorqinxo'ja Umarovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Yorqinxo'ja Umarov - Asalim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.