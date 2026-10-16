Aziz Yuldashev - Qora ko'z

Aziz Yuldashev — Qora ko'z
Ijrochi: Aziz Yuldashev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.46 MB
Davomiyligi: 03:30
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 16-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Aziz Yuldashevning «Qora ko'z» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:30, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-oktabrda qo'shilgan. Aziz Yuldashev ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Onam kutmoqda», «Ажаб ширин», «Birinchi marta». Bu Aziz Yuldashevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Aziz Yuldashev - Qora ko'z qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00