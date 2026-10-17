Chayxana Ansambli - Orzu

Chayxana Ansambli — Orzu
Ijrochi: Chayxana Ansambli
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.5 MB
Davomiyligi: 04:04
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 17-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Chayxana Ansamblining «Orzu» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:04, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 17-oktabrda qo'shilgan. Chayxana Ansambli ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Natasha», «Чайхана», «Gulmaram». Bu Chayxana Ansamblining saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Chayxana Ansambli - Orzu qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00