Chayxana Ansambli - Orzu
|Ijrochi:
|Chayxana Ansambli
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.5 MB
|Davomiyligi:
|04:04
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|17-10-2026
Qo'shiq haqida
Chayxana Ansamblining «Orzu» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:04, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 17-oktabrda qo'shilgan. Chayxana Ansambli ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Natasha», «Чайхана», «Gulmaram». Bu Chayxana Ansamblining saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Chayxana Ansambli - Orzu qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.