Oktabr 2026
Bu oyda 302 ta qo'shiq qo'shilgan.
Yanvar
Fevral
Mart
Aprel
May
Iyun
Iyul
Avgust
Sentabr
Oktabr
Dilmurod Otajonov
Aziz Ustozlar
03:34
Mirzabek Xolmedov
Onam qabridagi gul
02:41
←
1
2
3
4
→
Bosh sahifa
»
Yillar arxivi
»
2026
»
Oktabr
Yangi qo'shiqlar
Bunyodbek Saidov, Nasiba Abdullayeva — Bari gal
Bojalar, Farruh Fazel — Habibsan
Bunyodbek Saidov, Nasiba Abdullaeva — Bari gal
Eldor Usarov — Dada
Xurmatillo Ahmedov — Sarvinozim
Azlar — Nima derdik
Muhammadziyo Anvarov — Hudoyimdan boshqa do'stim yo'q
Soli, Yaia — Мечты на Лету
Орёл — A Lay Lay Lay
Gudvin — Лишнее стёрто
SDLW — Малолетка клетка
Guru Ai — Осень золотая
SlawikXSound — И если ты однажды здесь
DJ PR — Цак-цак-цак
Guru Ai — Лишь с тобой
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Tong otguncha
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Shahlo Salayeva — Ko'r bo'lasan
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Sevinch Ismoilova — Gitarist
Keysun — Bache Tokhs
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Dildora Niyozova — Sevmoqdasan
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Nodiraxon Subhonova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Tolib Musofir
Dildora Niyozova
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00