Dovva - I Got Love

Dovva — I Got Love
Ijrochi: Dovva
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.86 MB
Davomiyligi: 03:43
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 25-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«I Got Love» — Dovva ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:43, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 25-oktabrda qo'shilgan. Dovva ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Find You», «Call My Name», «Under the Silence». Bu Dovvaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Dovva - I Got Love qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00