Sevdor Tohirov - Sanda yurak yo'q
|Ijrochi:
|Sevdor Tohirov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|4.1 MB
|Davomiyligi:
|02:13
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|27-10-2026
Qo'shiq haqida
«Sanda yurak yo'q» — Sevdor Tohirov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:13, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Sevdor Tohirov ijrosida saytda jami 13 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yuragim gulzor ichi tikanzor», «Vayrona Vayrona dillar», «Odamlar shunaqa». Bu Sevdor Tohirovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Sevdor Tohirov - Sanda yurak yo'q qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.