Sevdor Tohirov - Sanda yurak yo'q

Sevdor Tohirov — Sanda yurak yo'q
Ijrochi: Sevdor Tohirov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 4.1 MB
Davomiyligi: 02:13
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 27-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sanda yurak yo'q» — Sevdor Tohirov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:13, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Sevdor Tohirov ijrosida saytda jami 13 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yuragim gulzor ichi tikanzor», «Vayrona Vayrona dillar», «Odamlar shunaqa». Bu Sevdor Tohirovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Sevdor Tohirov - Sanda yurak yo'q qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00