Zafarjon Raxmonov - Bu dunyo
|Ijrochi:
|Zafarjon Raxmonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|8.91 MB
|Davomiyligi:
|04:51
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|26-10-2026
Qo'shiq haqida
«Bu dunyo» qo'shig'ini Zafarjon Raxmonov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:51, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 26-oktabrda qo'shilgan. Zafarjon Raxmonov ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Bolaligim», «Otamni asra», «Bagritoshim». Bu Zafarjon Raxmonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Zafarjon Raxmonov - Bu dunyo qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.