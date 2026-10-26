Zafarjon Raxmonov - Bu dunyo

Zafarjon Raxmonov — Bu dunyo
Ijrochi: Zafarjon Raxmonov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 8.91 MB
Davomiyligi: 04:51
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 26-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Bu dunyo» qo'shig'ini Zafarjon Raxmonov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:51, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 26-oktabrda qo'shilgan. Zafarjon Raxmonov ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Bolaligim», «Otamni asra», «Bagritoshim». Bu Zafarjon Raxmonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Zafarjon Raxmonov - Bu dunyo qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00