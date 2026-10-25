Hamzabek Madrimov - Aybi yo’q
|Ijrochi:
|Hamzabek Madrimov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.4 MB
|Davomiyligi:
|03:28
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|25-10-2026
Qo'shiq haqida
«Aybi yo’q» — Hamzabek Madrimov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:28, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 25-oktabrda qo'shilgan. Hamzabek Madrimov ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Namoz», «Dust bulsang», «Mujik bolo». Bu Hamzabek Madrimovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Hamzabek Madrimov - Aybi yo’q qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.