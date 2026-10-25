Sunnat Sultan - Oq libosda ko'rdim seni

Sunnat Sultan — Oq libosda ko'rdim seni
Ijrochi: Sunnat Sultan
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.62 MB
Davomiyligi: 03:03
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 25-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Sunnat Sultanning «Oq libosda ko'rdim seni» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:03, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 25-oktabrda qo'shilgan. Sunnat Sultan ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sevaman desang», «Maysara», «Qara». Bu Sunnat Sultanning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Sunnat Sultan - Oq libosda ko'rdim seni qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00