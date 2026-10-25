Sunnat Sultan - Oq libosda ko'rdim seni
|Ijrochi:
|Sunnat Sultan
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.62 MB
|Davomiyligi:
|03:03
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|25-10-2026
Qo'shiq haqida
Sunnat Sultanning «Oq libosda ko'rdim seni» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:03, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 25-oktabrda qo'shilgan. Sunnat Sultan ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sevaman desang», «Maysara», «Qara». Bu Sunnat Sultanning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Sunnat Sultan - Oq libosda ko'rdim seni qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.