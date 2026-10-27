Shaxboz va Navruz - Ona tilim
|Ijrochi:
|Shaxboz va Navruz
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.73 MB
|Davomiyligi:
|04:12
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|27-10-2026
Qo'shiq haqida
«Ona tilim» qo'shig'ini Shaxboz va Navruz ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:12, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Shaxboz va Navruz ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yetsaydi», «Xiyonat», «Shirin so'zlaring». Bu Shaxboz va Navruzning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Shaxboz va Navruz - Ona tilim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.