Shaxboz va Navruz - Ona tilim

Shaxboz va Navruz — Ona tilim
Ijrochi: Shaxboz va Navruz
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.73 MB
Davomiyligi: 04:12
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 27-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ona tilim» qo'shig'ini Shaxboz va Navruz ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:12, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Shaxboz va Navruz ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yetsaydi», «Xiyonat», «Shirin so'zlaring». Bu Shaxboz va Navruzning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Shaxboz va Navruz - Ona tilim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00