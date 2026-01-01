Oktabr 2026
Bu oyda 316 ta qo'shiq qo'shilgan.
Yanvar
Fevral
Mart
Aprel
May
Iyun
Iyul
Avgust
Sentabr
Oktabr
Shirin Zaitova
Maylimi
03:03
NouMo & Shax
Mayovka
03:15
Aylin Xan
Aybim ne
03:07
Nilufar Usmonova
Рафти
03:17
DELAR & Emosh
Qo'yib yubordim
02:32
Sarvinoz Ruziyeva
O'ynang onajon
03:17
СИИЯЙ
Сердце
02:58
Koles & Paha
Ночь так темна
01:56
брови не хмурь
Везите туда
02:52
Эллаи & ВесЪ
Все получится
03:04
Killa Crossavah feat. Avenuepluggg
Pulse
02:39
SEEYASIDE
Совы
01:30
Криминальный бит & Крейсеров
Что тебе снится?
02:57
Naya
До утра
02:51
Сумра
Мне бы одного
02:51
Sabi
Танцуем ща
02:08
Liza Evans & TARAS
Сжигаю мосты
02:21
Batrai
Вольной
03:48
Bakr & BALLER
Zaman
02:55
RUSSDUSHA
Душа моя
02:41
Husan
Sarsonaman
03:01
Hojiakbar Ro'zmetov
Hech bo'lmasa
03:30
Doston Ergashev
Yanaram (new version)
02:59
Nosirjon Qodirov
O’zimga yarashaman
03:41
FLOCKAA
DANZA KUDURO
02:07
ВИА Сочинские братки
Мадам
02:13
DJ FERRIZA
Гори гори ясно
03:32
Alena Twins
Мы не касались
03:27
Above the Stars
Лабиринт
04:23
Канги
Грязными руками
02:29
Юпи
Мои суки меня любят
02:49
Dose & внимание брусника!
Остров
03:28
INtellegent & Andery Toronto
Вальс
02:39
PERLOVKA
Аромат диор
02:51
Кэнни & просто сказка
Ах олени
02:06
YungMeechy
Бренди
02:06
Цинк Уродов
GOP
03:05
guntor & Rёkka
Сад изящных слов
02:33
Гио Пика & RAMS
СТРАННИК
03:35
Честер Небро
По классике
02:50
Alisher Egamberdiyev
Yoʻllaringdaman
02:47
две тысячи ярдов
Персональный гопник
02:34
Dilmurod Sultonov
Dadamning duosi
04:51
Jaloliddin Ahmadaliyev
Kuydirma jonim mani
00:40
Abdullajon Abdullayev
Mendan yaxshi bo’l degan dadam
03:50
Murodjon Mashrabov
Jonim-jonim
03:14
qarz & Bofa & aaabagnale
Omad
02:37
Jam Shine
Мы одни на целый мир
02:06
MAYOT & TASSO
Любовь на пляже (Полная Версия)
02:52
Heronwater
Ла-ла-ла
02:33
OBLADAET
FVKK YEAH (Полная Версия)
01:58
OBLADAET
Satisfaction
02:00
Hammali
Девочка-тайна
02:41
Loc-Dog
Космонавт
02:30
КРИСПИ
Покажи мне любовь
02:25
КРИСПИ
Сожжены
01:58
Sqwoz Bab
Магнит
02:25
Фрик Пати
Sorry
01:57
Jamik
Айу
02:21
ELMAN
Тебя мне дороже
02:13
xxxmanera
мамонтёнок
02:47
Настасья Самбурская
Энтомолог
02:42
SLAVA SKRIPKA & Ренат Мухамбаев
Туман
02:51
JANAGA & Harddope & Max Beatstone & SABAN
Малыш 2.0
02:14
Sevak
Долинами
03:13
Женя Трофимов & Комната культуры
Я видел весь мир
05:10
Женя Трофимов & Комната культуры
Лёд, что поет о любви
03:52
Женя Трофимов & Комната культуры
В этом городе
04:03
Женя Трофимов & Комната культуры
Колыбельная печали
04:29
Женя Трофимов & Комната культуры
Луна
04:43
Женя Трофимов & Комната культуры & Роман Рудыка
Звук наших песен
04:47
Женя Трофимов & Комната культуры
Самолеты Полная версия
03:42
Женя Трофимов & Комната культуры
Полюса
03:17
Женя Трофимов & Комната культуры
Комнаты
02:37
Женя Трофимов & Комната культуры
В комнате (Новый Альбом 2026)
02:37
Просто Лера & Man Kaufman
Брось
02:38
Просто Лера
Сайлент Хилл
03:05
Просто Лера
Беги
02:44
Просто Лера
Останется боль
02:14
Просто Лера
Буду самой
03:06
Просто Лера
Эрмитаж
03:16
Просто Лера
Розы
03:14
Просто Лера
Всё ещё люблю
02:46
Просто Лера
Не трогай руки мои
02:35
Просто Лера
Еда
02:32
Просто Лера
После тебя
02:08
Новый Альбом ПОГОДА ЛЮБИТЬ 2
просто Лера (2026)
02:08
Скаттл
Ты забудь пацана (полная версия)
02:09
СТАСИА & NLO
Крутится шар
02:24
NLO & Линочка Ли
Поздно летать
02:10
MORGENSHTERN
Бременские Музыканты (Полная Версия)
03:40
Dj Kaifar
Ах туфельки її (Повна Версiя)
02:33
Rambl
Песок заметает следы (Полная Версия)
02:04
дмитрий уткин & dmtboy
ГНИДА
02:22
Amre
Ғажайыбым полная версия
03:01
Suxrob Xamdamov
Sevo'ramanda
02:31
FVV Ansambli
Xalq mehri (2026)
04:02
Dilmurod Sultonov
Dadamning duosi (Live)
04:50
Mauko
Шаткая крыша
02:58
Studio Andrej
Не грешна, и не святая
03:47
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Yangi qo'shiqlar
Bunyodbek Saidov, Nasiba Abdullayeva — Bari gal
Bojalar, Farruh Fazel — Habibsan
Bunyodbek Saidov, Nasiba Abdullaeva — Bari gal
Eldor Usarov — Dada
Xurmatillo Ahmedov — Sarvinozim
Azlar — Nima derdik
Muhammadziyo Anvarov — Hudoyimdan boshqa do'stim yo'q
Soli, Yaia — Мечты на Лету
Орёл — A Lay Lay Lay
Gudvin — Лишнее стёрто
SDLW — Малолетка клетка
Guru Ai — Осень золотая
SlawikXSound — И если ты однажды здесь
DJ PR — Цак-цак-цак
Guru Ai — Лишь с тобой
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Tong otguncha
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Shahlo Salayeva — Ko'r bo'lasan
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Sevinch Ismoilova — Gitarist
Keysun — Bache Tokhs
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Dildora Niyozova — Sevmoqdasan
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Nodiraxon Subhonova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Tolib Musofir
Dildora Niyozova
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
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