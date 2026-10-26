Dilnoza Ismiyaminova - Gul ekan
|Ijrochi:
|Dilnoza Ismiyaminova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.7 MB
|Davomiyligi:
|03:38
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|26-10-2026
Qo'shiq haqida
«Gul ekan» — Dilnoza Ismiyaminova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:38, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 26-oktabrda qo'shilgan. Dilnoza Ismiyaminova ijrosida saytda jami 102 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yor-yorlar», «Izlama», «Oʻylarman». Bu Dilnoza Ismiyaminovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Dilnoza Ismiyaminova - Gul ekan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.