Dilnoza Ismiyaminova - Gul ekan

Dilnoza Ismiyaminova — Gul ekan
Ijrochi: Dilnoza Ismiyaminova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.7 MB
Davomiyligi: 03:38
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 26-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Gul ekan» — Dilnoza Ismiyaminova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:38, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 26-oktabrda qo'shilgan. Dilnoza Ismiyaminova ijrosida saytda jami 102 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yor-yorlar», «Izlama», «Oʻylarman». Bu Dilnoza Ismiyaminovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Dilnoza Ismiyaminova - Gul ekan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00