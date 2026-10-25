Elbek Kasimov, Mexroj Xusanov - Odamlar
|Ijrochilar:
|Elbek Kasimov, Mexroj Xusanov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.58 MB
|Davomiyligi:
|03:34
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|25-10-2026
Qo'shiq haqida
«Odamlar» — Elbek Kasimov va Mexroj Xusanov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:34, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 25-oktabrda qo'shilgan.
Elbek Kasimov, Mexroj Xusanov - Odamlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.