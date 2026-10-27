Ulug'bek Yulchiyev - Okamgila
|Ijrochi:
|Ulug'bek Yulchiyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|1.48 MB
|Davomiyligi:
|00:47
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|27-10-2026
Qo'shiq haqida
«Okamgila» qo'shig'ini Ulug'bek Yulchiyev ijro etgan. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 0:47, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Ulug'bek Yulchiyev ijrosida saytda jami 23 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Mast ayladi», «Boyniki boshqacha bolsa kerakda», «O Janim, O janim, Ashinaqa (Mayin esar Shabboda Lablaring murabboda)». Bu Ulug'bek Yulchiyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Ulug'bek Yulchiyev - Okamgila qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.