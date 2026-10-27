Ulug'bek Yulchiyev - Okamgila

Ulug'bek Yulchiyev — Okamgila
Ijrochi: Ulug'bek Yulchiyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 1.48 MB
Davomiyligi: 00:47
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 27-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Okamgila» qo'shig'ini Ulug'bek Yulchiyev ijro etgan. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 0:47, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Ulug'bek Yulchiyev ijrosida saytda jami 23 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Mast ayladi», «Boyniki boshqacha bolsa kerakda», «O Janim, O janim, Ashinaqa (Mayin esar Shabboda Lablaring murabboda)». Bu Ulug'bek Yulchiyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Ulug'bek Yulchiyev - Okamgila qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00