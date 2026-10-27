Xusnidaxonim Xo'jamatova - Kuz
|Ijrochi:
|Xusnidaxonim Xo'jamatova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.81 MB
|Davomiyligi:
|03:42
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|27-10-2026
Qo'shiq haqida
Xusnidaxonim Xo'jamatovaning «Kuz» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:42, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Bu Xusnidaxonim Xo'jamatovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Xusnidaxonim Xo'jamatova - Kuz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.