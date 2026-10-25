Navruz - Jonim qizim Maryam

Navruz — Jonim qizim Maryam
Ijrochi: Navruz
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.18 MB
Davomiyligi: 03:21
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 25-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Jonim qizim Maryam» qo'shig'ini Navruz ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:21, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 25-oktabrda qo'shilgan. Navruz ijrosida saytda jami 35 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Nega aytmading», «Armon bo’ldi», «Aybim seni sevganim». Bu Navruzning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Navruz - Jonim qizim Maryam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00