Navruz - Jonim qizim Maryam
|Ijrochi:
|Navruz
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.18 MB
|Davomiyligi:
|03:21
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|25-10-2026
Qo'shiq haqida
«Jonim qizim Maryam» qo'shig'ini Navruz ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:21, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 25-oktabrda qo'shilgan. Navruz ijrosida saytda jami 35 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Nega aytmading», «Armon bo’ldi», «Aybim seni sevganim». Bu Navruzning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Navruz - Jonim qizim Maryam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.