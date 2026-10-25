Ilhom A'loxonov - Ichki ishlar xonimlari
|Ijrochi:
|Ilhom A'loxonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.72 MB
|Davomiyligi:
|03:06
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|25-10-2026
Qo'shiq haqida
Ilhom A'loxonovning «Ichki ishlar xonimlari» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:06, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 25-oktabrda qo'shilgan. Ilhom A'loxonov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Dugonang», «Metro xonimlari», «Milliy gvardiya xonimlari». Bu Ilhom A'loxonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Ilhom A'loxonov - Ichki ishlar xonimlari qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.