Ilhom A'loxonov - Ichki ishlar xonimlari

Ilhom A'loxonov — Ichki ishlar xonimlari
Ijrochi: Ilhom A'loxonov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.72 MB
Davomiyligi: 03:06
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 25-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Ilhom A'loxonovning «Ichki ishlar xonimlari» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:06, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 25-oktabrda qo'shilgan. Ilhom A'loxonov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Dugonang», «Metro xonimlari», «Milliy gvardiya xonimlari». Bu Ilhom A'loxonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Ilhom A'loxonov - Ichki ishlar xonimlari qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00