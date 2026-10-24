Sarvinoz Ruziyeva - Gorasin galdi
|Ijrochi:
|Sarvinoz Ruziyeva
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.52 MB
|Davomiyligi:
|02:59
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|24-10-2026
Qo'shiq haqida
«Gorasin galdi» — Sarvinoz Ruziyeva ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:59, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 24-oktabrda qo'shilgan. Sarvinoz Ruziyeva ijrosida saytda jami 42 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Bozorchi onam», «Ustoz yaxshida», «Mensizlikda qiynaldingmu». Bu Sarvinoz Ruziyevaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Sarvinoz Ruziyeva - Gorasin galdi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.