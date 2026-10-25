J.R.B - No Signal
|Ijrochi:
|J.R.B
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.13 MB
|Davomiyligi:
|03:52
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|25-10-2026
Qo'shiq haqida
«No Signal» qo'shig'ini J.R.B ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:52, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 25-oktabrda qo'shilgan. J.R.B ijrosida saytda jami 20 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ko’nglim olding (Remix)», «One moment», «Cukur». Bu J.R.Bning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
J.R.B - No Signal qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.