Uzmir, Mira - O'ylamading

Uzmir, Mira — O'ylamading
Ijrochilar: Uzmir, Mira
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.49 MB
Davomiyligi: 03:31
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 26-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«O'ylamading» — Uzmir va Mira ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:31, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 26-oktabrda qo'shilgan. Uzmir ijrosida saytda jami 96 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Biz bandamiz», «Unutay», «Toshkentda yolg’izman». Bu Uzmirning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Uzmir, Mira - O'ylamading qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00