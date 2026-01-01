Oktabr 2026
Bu oyda 122 ta qo'shiq qo'shilgan.
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Amre
Ғажайыбым полная версия
03:01
Suxrob Xamdamov
Sevo'ramanda
02:31
FVV Ansambli
Xalq mehri (2026)
04:02
Dilmurod Sultonov
Dadamning duosi (Live)
04:50
Mauko
Шаткая крыша
02:58
Studio Andrej
Не грешна, и не святая
03:47
BahaVibe
Stay With Me
03:20
Jazykoff
Край земли
02:38
NeiroBarD
Азенкур
04:30
Wl. Mel. 89
Не молчи
04:36
Яша Jascha
Как не любить тебя
04:17
BLOK3
Öldüm yine sana
02:01
Ai–306
Ты меня только не забывай
04:49
Гио Пика & Валерий Меладзе
Соль земли
04:35
Mavik & SOLIDNAYA
Развязались
03:08
Холла
Заберу тебя
01:57
Shohjahon Jo'rayev & Sherali Jo'rayev
Shaytanat
04:41
Toiraxmed
Bir ko’rgim kelar
02:58
Shohjahon Jo'rayev & Sherali Jo'rayev
Shaytanat
04:41
Rustam Goipov
Sog’inch
04:09
Dilmurod Otajonov
Aziz Ustozlar
03:34
Mirzabek Xolmedov
Onam qabridagi gul
02:41
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Oktabr
Yangi qo'shiqlar
Izzat Shukurov — Dil yig'lar
Roshka — Jup anor
Navro'z Sobirov — Go'rmasam bo'lmas
Noumo, SHAX — Mayovka
Aylin Xan — Aybim ne
Nilufar Usmonova — Рафти
DELAR, Emosh — Qo'yib yubordim
Sarvinoz Ruziyeva — O'ynang onajon
СИИЯЙ — Сердце
Koles & Paha — Ночь так темна
брови не хмурь — Везите туда
Эллаи, ВесЪ — Все получится
Killa Crossavah feat. Avenuepluggg — Pulse
SEEYASIDE — Совы
Крейсеров, Криминальный бит — Что тебе снится?
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Tong otguncha
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Shahlo Salayeva — Ko'r bo'lasan
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Sevinch Ismoilova — Gitarist
Keysun — Bache Tokhs
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Dildora Niyozova — Sevmoqdasan
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
AGA — Navdasang da
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Ozoda Nursaidova
Yulduz Usmonova
Sevinch Ismoilova
Nodiraxon Subhonova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
Dildora Niyozova
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
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