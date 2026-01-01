Oktabr 2026
Bu oyda 430 ta qo'shiq qo'shilgan.
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Oktabr
Новый Альбом ПОГОДА ЛЮБИТЬ 2
просто Лера (2026)
02:08
Скаттл
Ты забудь пацана (полная версия)
02:09
СТАСИА & NLO
Крутится шар
02:24
NLO & Линочка Ли
Поздно летать
02:10
MORGENSHTERN
Бременские Музыканты (Полная Версия)
03:40
Dj Kaifar
Ах туфельки її (Повна Версiя)
02:33
Rambl
Песок заметает следы (Полная Версия)
02:04
дмитрий уткин & dmtboy
ГНИДА
02:22
Amre
Ғажайыбым полная версия
03:01
Suxrob Xamdamov
Sevo'ramanda
02:31
FVV Ansambli
Xalq mehri (2026)
04:02
Dilmurod Sultonov
Dadamning duosi (Live)
04:50
Mauko
Шаткая крыша
02:58
Studio Andrej
Не грешна, и не святая
03:47
BahaVibe
Stay With Me
03:20
Jazykoff
Край земли
02:38
NeiroBarD
Азенкур
04:30
Wl. Mel. 89
Не молчи
04:36
Яша Jascha
Как не любить тебя
04:17
BLOK3
Öldüm yine sana
02:01
Ai–306
Ты меня только не забывай
04:49
Гио Пика & Валерий Меладзе
Соль земли
04:35
Mavik & SOLIDNAYA
Развязались
03:08
Холла
Заберу тебя
01:57
Shohjahon Jo'rayev & Sherali Jo'rayev
Shaytanat
04:41
Toiraxmed
Bir ko’rgim kelar
02:58
Shohjahon Jo'rayev & Sherali Jo'rayev
Shaytanat
04:41
Rustam Goipov
Sog’inch
04:09
Dilmurod Otajonov
Aziz Ustozlar
03:34
Mirzabek Xolmedov
Onam qabridagi gul
02:41
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Oktabr
Yangi qo'shiqlar
Temur Shamsutdinov — Ayrilamiz
Firdavs Temirov — Ketaman
Safinur — Endi sevmayman
AnnReya — Адский Балет
Ali Studio — Зәм-зәм суы сенен арзан
Soul 8 — Помоги мне украсть это лето
Орёл — Это была моя ошибка
Адыл Ибрагимов — Ма ша Алла
Moonwalkersmusic — Танго без слов
Любаша — Bacio i tuoi begli occhi
DJ PR — Кто сказал, что я не твой
Moonwalkersmusic — Лиепая, держи меня крепче
Kraiven — Желаю от души
METAN — Ой, не готов, как ты скучала
Essecer — Жатва
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Tong otguncha
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Sevinch Ismoilova — Gitarist
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
AGA — Navdasang da
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Nodiraxon Subhonova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Tolib Musofir
Dildora Niyozova
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
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