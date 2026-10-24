O'ktam Kamalov - Ofitserlar
|Ijrochi:
|O'ktam Kamalov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.83 MB
|Davomiyligi:
|04:15
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|24-10-2026
Qo'shiq haqida
«Ofitserlar» qo'shig'ini O'ktam Kamalov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:15, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 24-oktabrda qo'shilgan. O'ktam Kamalov ijrosida saytda jami 48 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Salom o’rtog’im qaleysan (Toshkentchasiga)», «Rodnoylar», «Erkak bol». Bu O'ktam Kamalovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
O'ktam Kamalov - Ofitserlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.