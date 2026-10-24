O'ktam Kamalov - Ofitserlar

O'ktam Kamalov — Ofitserlar
Ijrochi: O'ktam Kamalov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.83 MB
Davomiyligi: 04:15
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 24-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ofitserlar» qo'shig'ini O'ktam Kamalov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:15, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 24-oktabrda qo'shilgan. O'ktam Kamalov ijrosida saytda jami 48 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Salom o’rtog’im qaleysan (Toshkentchasiga)», «Rodnoylar», «Erkak bol». Bu O'ktam Kamalovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

O'ktam Kamalov - Ofitserlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00