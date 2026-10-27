Abbbose - Mablag'
|Ijrochi:
|ABBBOSE
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|3.38 MB
|Davomiyligi:
|01:50
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|27-10-2026
Qo'shiq haqida
ABBBOSEning «Mablag'» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:50, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 27-oktabrda qo'shilgan. ABBBOSE ijrosida saytda jami 41 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ok», «Whala Ila», «Taxi yo 2». Bu ABBBOSEning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Abbbose - Mablag' qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.