Abbbose - Mablag'

Abbbose — Mablag'
Ijrochi: ABBBOSE
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 3.38 MB
Davomiyligi: 01:50
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 27-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

ABBBOSEning «Mablag'» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:50, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 27-oktabrda qo'shilgan. ABBBOSE ijrosida saytda jami 41 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ok», «Whala Ila», «Taxi yo 2». Bu ABBBOSEning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Abbbose - Mablag' qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00