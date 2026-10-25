Jamshid Sultanov - Birinchi muxabbatim
|Ijrochi:
|Jamshid Sultanov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|4.87 MB
|Davomiyligi:
|02:38
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|25-10-2026
Qo'shiq haqida
«Birinchi muxabbatim» — Jamshid Sultanov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:38, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 25-oktabrda qo'shilgan. Jamshid Sultanov ijrosida saytda jami 14 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Onashim», «Mehribonim Onashim», «Harf Nazan Nazan». Bu Jamshid Sultanovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Jamshid Sultanov - Birinchi muxabbatim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.