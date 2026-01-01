Oktabr 2026
Bu oyda 1 119 ta qo'shiq qo'shilgan.
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Oktabr
Till Lindemann
Солнышко (ai cover)
03:15
Mauko
Шаткая крыша
02:58
Studio Andrej
Не грешна, и не святая
03:47
BahaVibe
Stay With Me
03:20
Jazykoff
Край земли
02:38
NeiroBarD
Азенкур
04:30
Wl. Mel. 89
Не молчи
04:36
Яша Jascha
Как не любить тебя
04:17
BLOK3
Öldüm yine sana
02:01
Ai–306
Ты меня только не забывай
04:49
Гио Пика & Валерий Меладзе
Соль земли
04:35
Mavik & SOLIDNAYA
Развязались
03:08
Холла
Заберу тебя
01:57
Shohjahon Jo'rayev & Sherali Jo'rayev
Shaytanat
04:41
Toiraxmed
Bir ko’rgim kelar
02:58
Shohjahon Jo'rayev & Sherali Jo'rayev
Shaytanat
04:41
Rustam Goipov
Sog’inch
04:09
Dilmurod Otajonov
Aziz Ustozlar
03:34
Mirzabek Xolmedov
Onam qabridagi gul
02:41
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Oktabr
Yangi qo'shiqlar
Asad Toshpulatov — Shokoladim mani
Doniyor Baxt — Mas manga
Zavqiddin Turopov — Oyimcha
Ravshan Matniyozov — Qarama
Muzaffar Mirzarahimov — Oymomo
Masrur — Men aybdor
Любаша — Утро, суббота, кофе
Айгор — Помним
Rusik — На краю причала
ROBI AI — Карие глаза
Сергей Одинцов — Любимая моя
Moonwalkersmusic — Ковбойское похмелье
Moonwalkersmusic — Доброе воскресное утро
Орёл — Это бальзам для души и человека
DJ PR — Ты сказала мне НЕТ
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
G'aybulla Tursunov — Quralay
Yorqinxo'ja Umarov — Million
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Xurshid Rasulov
Nodiraxon Subhonova
Gulinur
Tolib Musofir
Dildora Niyozova
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
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