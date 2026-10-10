Dilmurod Sultonov, Avaz Oxun - Anor

Dilmurod Sultonov, Avaz Oxun — Anor
Ijrochilar: Dilmurod Sultonov, Avaz Oxun
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.14 MB
Davomiyligi: 03:53
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 10-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Anor» — Dilmurod Sultonov va Avaz Oxun ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:53, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 10-oktabrda qo'shilgan. Dilmurod Sultonov ijrosida saytda jami 105 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Jayron», «Lolam», «Bevafo». Bu Dilmurod Sultonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Dilmurod Sultonov, Avaz Oxun - Anor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00