Dilmurod Sultonov, Avaz Oxun - Anor
|Ijrochilar:
|Dilmurod Sultonov, Avaz Oxun
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.14 MB
|Davomiyligi:
|03:53
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|10-10-2026
Qo'shiq haqida
«Anor» — Dilmurod Sultonov va Avaz Oxun ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:53, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 10-oktabrda qo'shilgan. Dilmurod Sultonov ijrosida saytda jami 105 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Jayron», «Lolam», «Bevafo». Bu Dilmurod Sultonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Dilmurod Sultonov, Avaz Oxun - Anor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.