Abduhalil AS, Ilyos Mahmudov - Unutsam
|Ijrochilar:
|Ilyos Mahmudov, Abduhalil AS
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.53 MB
|Davomiyligi:
|03:33
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|12-10-2026
Qo'shiq haqida
«Unutsam» — Ilyos Mahmudov va Abduhalil AS ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:33, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-oktabrda qo'shilgan. Ilyos Mahmudov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Biz yomon-u, siz yaxshi», «Bebaho onam», «Yor-yorlar». Bu Ilyos Mahmudovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Abduhalil AS, Ilyos Mahmudov - Unutsam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.