Abduhalil AS, Ilyos Mahmudov - Unutsam

Abduhalil AS, Ilyos Mahmudov — Unutsam
Ijrochilar: Ilyos Mahmudov, Abduhalil AS
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.53 MB
Davomiyligi: 03:33
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 12-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Unutsam» — Ilyos Mahmudov va Abduhalil AS ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:33, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-oktabrda qo'shilgan. Ilyos Mahmudov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Biz yomon-u, siz yaxshi», «Bebaho onam», «Yor-yorlar». Bu Ilyos Mahmudovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Abduhalil AS, Ilyos Mahmudov - Unutsam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00