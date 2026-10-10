Faridam - Qoldim
|Ijrochi:
|Faridam
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.21 MB
|Davomiyligi:
|03:55
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|10-10-2026
Qo'shiq haqida
«Qoldim» qo'shig'ini Faridam ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:55, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 10-oktabrda qo'shilgan. Faridam ijrosida saytda jami 18 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Sarsonman», «Yurak (cover Yulduz Usmonova)», «Sog`indim». Bu Faridamning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Faridam - Qoldim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.