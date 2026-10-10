Faridam - Qoldim

Faridam — Qoldim
Ijrochi: Faridam
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.21 MB
Davomiyligi: 03:55
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 10-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Qoldim» qo'shig'ini Faridam ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:55, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 10-oktabrda qo'shilgan. Faridam ijrosida saytda jami 18 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Sarsonman», «Yurak (cover Yulduz Usmonova)», «Sog`indim». Bu Faridamning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Faridam - Qoldim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00