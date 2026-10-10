Jasurbek Jabborov - Lolam

Jasurbek Jabborov — Lolam
Ijrochi: Jasurbek Jabborov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.86 MB
Davomiyligi: 03:11
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 10-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Lolam» — Jasurbek Jabborov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:11, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 10-oktabrda qo'shilgan. Jasurbek Jabborov ijrosida saytda jami 32 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Atirgullar ochdi chiroy (feat. Jasurbek Jabborov)», «Shahnozalar», «Kelasanmi (feat. Jasurbek Jabborov)». Bu Jasurbek Jabborovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Jasurbek Jabborov - Lolam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00