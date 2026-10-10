Jasurbek Jabborov - Lolam
|Ijrochi:
|Jasurbek Jabborov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.86 MB
|Davomiyligi:
|03:11
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|10-10-2026
Qo'shiq haqida
«Lolam» — Jasurbek Jabborov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:11, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 10-oktabrda qo'shilgan. Jasurbek Jabborov ijrosida saytda jami 32 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Atirgullar ochdi chiroy (feat. Jasurbek Jabborov)», «Shahnozalar», «Kelasanmi (feat. Jasurbek Jabborov)». Bu Jasurbek Jabborovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Jasurbek Jabborov - Lolam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.