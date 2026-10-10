Dilnoza Akbarova - Musofirim

Dilnoza Akbarova — Musofirim
Ijrochi: Dilnoza Akbarova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.09 MB
Davomiyligi: 03:18
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 10-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Dilnoza Akbarovaning «Musofirim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:18, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 10-oktabrda qo'shilgan. Dilnoza Akbarova ijrosida saytda jami 38 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Atirgullar ochdi chiroy (feat. Jasurbek Jabborov)», «Andijonim», «Mutrabo». Bu Dilnoza Akbarovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Dilnoza Akbarova - Musofirim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00