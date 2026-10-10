Dilnoza Akbarova - Musofirim
|Ijrochi:
|Dilnoza Akbarova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.09 MB
|Davomiyligi:
|03:18
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|10-10-2026
Qo'shiq haqida
Dilnoza Akbarovaning «Musofirim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:18, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 10-oktabrda qo'shilgan. Dilnoza Akbarova ijrosida saytda jami 38 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Atirgullar ochdi chiroy (feat. Jasurbek Jabborov)», «Andijonim», «Mutrabo». Bu Dilnoza Akbarovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Dilnoza Akbarova - Musofirim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.