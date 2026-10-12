Elyor Temirov - Jigarlarim
|Ijrochi:
|Elyor Temirov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.12 MB
|Davomiyligi:
|03:19
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|12-10-2026
Qo'shiq haqida
«Jigarlarim» — Elyor Temirov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:19, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-oktabrda qo'shilgan. Elyor Temirov ijrosida saytda jami 8 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Hilola», «Bolam», «Ona mehribon». Bu Elyor Temirovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Elyor Temirov - Jigarlarim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.