Muhammadziyo Anvarov - Bilgansan (jonli ijro)

Muhammadziyo Anvarov — Bilgansan (jonli ijro)
Ijrochi: Muhammadziyo Anvarov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 8.41 MB
Davomiyligi: 04:34
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 12-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Bilgansan (jonli ijro)» — Muhammadziyo Anvarov ijrosidagi jonli ijro. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:34, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-oktabrda qo'shilgan. Muhammadziyo Anvarov ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Bir so'mi yo'q boyvachcha», «Jon olsa Allohga qaytaman bir kun», «Eslaysanmi bilmadim yo yodinga kelmadim». Bu Muhammadziyo Anvarovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Muhammadziyo Anvarov - Bilgansan (jonli ijro) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00