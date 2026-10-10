AGA - Ulara yoqmiman
|Ijrochi:
|AGA
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|3.87 MB
|Davomiyligi:
|02:06
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|10-10-2026
Qo'shiq haqida
«Ulara yoqmiman» — AGA ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:06, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 10-oktabrda qo'shilgan. AGA ijrosida saytda jami 13 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Xushla mani», «Navdasang da», «Sori soch qizla (Sariq soch qizlar)». Bu AGAning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
AGA - Ulara yoqmiman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.