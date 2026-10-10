AGA - Ulara yoqmiman

AGA — Ulara yoqmiman
Ijrochi: AGA
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 3.87 MB
Davomiyligi: 02:06
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 10-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ulara yoqmiman» — AGA ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:06, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 10-oktabrda qo'shilgan. AGA ijrosida saytda jami 13 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Xushla mani», «Navdasang da», «Sori soch qizla (Sariq soch qizlar)». Bu AGAning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

AGA - Ulara yoqmiman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00