Shahrizod - Sevgilim

Shahrizod — Sevgilim
Ijrochi: Shahrizod
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 4.56 MB
Davomiyligi: 02:28
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 11-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sevgilim» qo'shig'ini Shahrizod ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:28, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 11-oktabrda qo'shilgan. Shahrizod ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Maqsadi pullar», «Sen bo'lmasang», «Tik-Tak». Bu Shahrizodning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Shahrizod - Sevgilim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00