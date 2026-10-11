Shahrizod - Sevgilim
|Ijrochi:
|Shahrizod
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|4.56 MB
|Davomiyligi:
|02:28
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|11-10-2026
Qo'shiq haqida
«Sevgilim» qo'shig'ini Shahrizod ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:28, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 11-oktabrda qo'shilgan. Shahrizod ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Maqsadi pullar», «Sen bo'lmasang», «Tik-Tak». Bu Shahrizodning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Shahrizod - Sevgilim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.