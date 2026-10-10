Xusanboy Omonboyev - Omon-Omon
|Ijrochi:
|Xusanboy Omonboyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.01 MB
|Davomiyligi:
|02:43
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|10-10-2026
Qo'shiq haqida
«Omon-Omon» — Xusanboy Omonboyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:43, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 10-oktabrda qo'shilgan. Xusanboy Omonboyev ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Madinam», «Alam», «Ko'nmaydi yurak». Bu Xusanboy Omonboyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Xusanboy Omonboyev - Omon-Omon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.