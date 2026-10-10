Xusanboy Omonboyev - Omon-Omon

Xusanboy Omonboyev — Omon-Omon
Ijrochi: Xusanboy Omonboyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.01 MB
Davomiyligi: 02:43
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 10-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Omon-Omon» — Xusanboy Omonboyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:43, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 10-oktabrda qo'shilgan. Xusanboy Omonboyev ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Madinam», «Alam», «Ko'nmaydi yurak». Bu Xusanboy Omonboyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Xusanboy Omonboyev - Omon-Omon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00