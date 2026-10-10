Abduxoshim Yuldashev - Onam

Abduxoshim Yuldashev — Onam
Ijrochi: Abduxoshim Yuldashev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.55 MB
Davomiyligi: 03:33
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 10-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Onam» qo'shig'ini Abduxoshim Yuldashev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:33, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 10-oktabrda qo'shilgan. Bu Abduxoshim Yuldashevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Abduxoshim Yuldashev - Onam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00