Oktabr 2026
Bu oyda 1 245 ta qo'shiq qo'shilgan.
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MaizheRazom
Хто як не ти
02:59
Fauzia Sipa
В ожидании прибытия машины
01:32
МАЯК X
Темнота эта временна
00:14
Tyler Durden & Depth Style
Divine Justice (ultra slowed)
00:23
SCENA
Я бы тебя простила (Шоу Голос)
01:25
Сабина Хайрова & Саби Учиха
Дуть шары (Полная Версия)
01:08
Саби Учиха
Не брать в рот
01:00
Voblago Music
Она на вид приличная а в мыслях беспредел
01:10
Miron Xamrakulov
Sinmadim
04:59
Наталия
Быть папой это гордость и призвание
00:46
Гектор
Мужчина мой
03:22
Nata shi
А ты приедь хотя бы ненадолго
00:41
INFINITY MIX
Время
03:00
Диана Гурцкая
Петербургские окна
03:27
IlyaMusic
Ах как не хочется стареть
04:01
Gut1k
Я назову тебя
03:02
Ислам Итляшев
Перепутал тебя
02:35
Tural Everest & Руслан Добрый
Глаза не врут
02:18
Сергей Сухачёв
Супер обалденная
03:33
молодой рубль & 808БОСС
Гематома
01:52
ALISHKA
Я аварец злой породы
02:59
Xassa
Море волнуется раз
02:51
Vladimir Loberant
Я не грущу и не жалею ни о чём
05:32
Suno Ai
Старею девочки старею
03:05
Muzluks
Если ты ко мне придёшь
04:20
SlawikXSound
Осень ах какая осень
04:28
Till Lindemann
Солнышко (ai cover)
03:15
Mauko
Шаткая крыша
02:58
Studio Andrej
Не грешна, и не святая
03:47
BahaVibe
Stay With Me
03:20
Jazykoff
Край земли
02:38
NeiroBarD
Азенкур
04:30
Wl. Mel. 89
Не молчи
04:36
Яша Jascha
Как не любить тебя
04:17
BLOK3
Öldüm yine sana
02:01
Ai–306
Ты меня только не забывай
04:49
Гио Пика & Валерий Меладзе
Соль земли
04:35
Mavik & SOLIDNAYA
Развязались
03:08
Холла
Заберу тебя
01:57
Shohjahon Jo'rayev & Sherali Jo'rayev
Shaytanat
04:41
Toiraxmed
Bir ko’rgim kelar
02:58
Shohjahon Jo'rayev & Sherali Jo'rayev
Shaytanat
04:41
Rustam Goipov
Sog’inch
04:09
Dilmurod Otajonov
Aziz Ustozlar
03:34
Mirzabek Xolmedov
Onam qabridagi gul
02:41
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Oktabr
Yangi qo'shiqlar
Shohsanam — Tabassum qiling
Ruslan Hamidov — Ayb senda
Оная — Нежный хищник
Адыл Ибрагимов — Sorry
Artvenka — Зая, баловать не стану
Zhamil Turan — Только совесть не обманешь
ARAYON, EVELONA — Ты называешь
Шела (Соломон) — Без тебя
ALEXANDER, MY FAMILY — Одноклассники
Shummov — Прячешь свои глаза (Полная версия)
Анна Епихина — Я его никому не отдам
Саби Учиха — Дуть шары
Serjj — Я не останусь
Sulton Nazirjon — Haromilar 2
Uzora — Ты только позови
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
G'aybulla Tursunov — Quralay
Boburbek Arapbaev, Roshka — Duymasi
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Xurshid Rasulov
Nodiraxon Subhonova
Gulinur
Tolib Musofir
Dildora Niyozova
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
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